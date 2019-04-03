Счетная палата Владимирской области обнаружила нарушения в медицинском учреждении

Счетная палата Владимирской области обнаружила нарушения в медицинском учрежденииГлавный врач центральной городской больницы Коврова Наталья Кирпилева покинула свой пост.Информация о ней отсутствует на официальном сайте медицинского учреждения. Кирпилева работала в больнице с августа 2017 года. Её обязанности сейчас исполняет замглавврача по медицинской части Наталья Саламатина.Напомним, что в январе этого года Счетная палата Владимирской области обнародовала результаты проверки учреждения. Эксперты выявили нарушения при использовании 16,2 миллионов рублей на премии руководству, при осуществлении госзакупок и распоряжении имущественным комплексом.Также коллектив больницы писал обращение к губернатору Владимиру Сипягину с жалобой на кадровую политику главного врача.