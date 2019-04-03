Экс-супруга певца Александра Малинина вокалистка Ольга Зарубина
оскандалилась на программе Дмитрия Шепелева. Артистка стала героем программы На
самом деле Первого канала.
Экс-супруга певца Александра Малинина вокалистка Ольга Зарубина
оскандалилась на программе Дмитрия Шепелева. Артистка стала героем программы "На
самом деле" Первого канала.
Некая Лернуи Какунина позвонила в редакцию ток-шоу и
рассказала, что ее донимает некая Ольга. 25-летняя танцовщица получает странные
сообщения с просьбами отказаться от мужа за 100 тысяч рублей. Помимо этого незнакомка
предлагает ежемесячно выплачивать 60 тысяч на содержание ее ребенка. Какунина
пришла в студию "На самом деле", чтобы разобраться в ситуации.
Лернуи Какунина добавила, что наняла частного детектива. Он выяснил, что женщина, которая изводит ее сообщениями, – это известная
певица Ольга Зарубина.
Зарубина также появилась на съемочной площадке. Она поведала,
что уже три месяца является любовницей мужа Лернуи – Николая Какунина.
"Мы живем с ним, мы с ним спим, у нас любовь. У меня с Николаем
роман, но я не хотела, чтобы об этом кто-то знал", – заявила артистка.
После этих слов шокированный Дмитрий Шепелев схватился
за сердце. Меж тем танцовщица отказывалась верить сопернице. Но, когда на
экране показали кадры поцелуя ее законного мужа и 60-летней певицы, Лернуи не
смогла сдержать слез.
В студии "На самом деле" появился сам Николай Какунин.
Молодой мужчина уверил присутствующих, что общался с вокалисткой исключительно по
рабочим вопросам. "Я не знаю, чего она добивается, но то, что показывали на
экране, – это наш творческий проект", – заметил он.
Николая заставили пройти проверку на детекторе лжи. В
результате выяснилось, что молодой человек действительно имел интимную связь с
Зарубиной.
После Дмитрий Шепелев пригласил в студию адвоката
Александра Малинина – Марию Ярмуш. Она поведала, что недавно с ней связывался мужчина
по имени Николай, который предлагал достать компромат на Ольгу и ее дочь Киру. Ярмуш
полагает, что этим незнакомцем является Николай
Какунин.
"Он сказал следующее: "Хотите видео признания, где Ольга
Зарубина? Хотите в пьяном виде, я могу это организовать. Вам в суде это поможет.
Она признается, что она изменяла Александру Малинину, она признается, кто истинный
отец Киры", – вспомнил юрист.
Ольга Зарубина не могла спокойно слушать рассказ Марии
Ярмуш. Звезда разрыдалась прямо в студии .