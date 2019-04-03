Экс-супруга певца Александра Малинина вокалистка Ольга Зарубина оскандалилась на программе Дмитрия Шепелева. Артистка стала героем программы На самом деле Первого канала.

Экс-супруга певца Александра Малинина вокалистка Ольга Зарубинаоскандалилась на программе Дмитрия Шепелева. Артистка стала героем программы "Насамом деле" Первого канала.Некая Лернуи Какунина позвонила в редакцию ток-шоу ирассказала, что ее донимает некая Ольга. 25-летняя танцовщица получает странныесообщения с просьбами отказаться от мужа за 100 тысяч рублей. Помимо этого незнакомкапредлагает ежемесячно выплачивать 60 тысяч на содержание ее ребенка. Какунинапришла в студию "На самом деле", чтобы разобраться в ситуации.Лернуи Какунина добавила, что наняла частного детектива. Он выяснил, что женщина, которая изводит ее сообщениями, – это известнаяпевица Ольга Зарубина.Зарубина также появилась на съемочной площадке. Она поведала,что уже три месяца является любовницей мужа Лернуи – Николая Какунина."Мы живем с ним, мы с ним спим, у нас любовь. У меня с Николаемроман, но я не хотела, чтобы об этом кто-то знал", – заявила артистка.После этих слов шокированный Дмитрий Шепелев схватилсяза сердце. Меж тем танцовщица отказывалась верить сопернице. Но, когда наэкране показали кадры поцелуя ее законного мужа и 60-летней певицы, Лернуи несмогла сдержать слез.В студии "На самом деле" появился сам Николай Какунин.Молодой мужчина уверил присутствующих, что общался с вокалисткой исключительно порабочим вопросам. "Я не знаю, чего она добивается, но то, что показывали наэкране, – это наш творческий проект", – заметил он.Николая заставили пройти проверку на детекторе лжи. Врезультате выяснилось, что молодой человек действительно имел интимную связь сЗарубиной.После Дмитрий Шепелев пригласил в студию адвокатаАлександра Малинина – Марию Ярмуш. Она поведала, что недавно с ней связывался мужчинапо имени Николай, который предлагал достать компромат на Ольгу и ее дочь Киру. Ярмушполагает, что этим незнакомцем является НиколайКакунин."Он сказал следующее: "Хотите видео признания, где ОльгаЗарубина? Хотите в пьяном виде, я могу это организовать. Вам в суде это поможет.Она признается, что она изменяла Александру Малинину, она признается, кто истинныйотец Киры", – вспомнил юрист.Ольга Зарубина не могла спокойно слушать рассказ МарииЯрмуш. Звезда разрыдалась прямо в студии .