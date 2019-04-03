Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 40 000 рублей.

20 марта текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратилась 20-летняя жительница города Струнино, сообщившая о хищении у нее электронной техники на сумму более 40 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что некоторое время отсутствовала в квартире, в которой проживает вместе с матерью, а когда вернулась, не обнаружила в своей комнате телевизора, телефона и компьютера.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в совершении кражи был задержан 35-летний приятель матери потерпевшей.Установлено, что злоумышленник, пользуясь доверием женщины, несколько раз приходил к ней в гости и, когда хозяйка оставляла его без внимания, похищал из комнаты имущество, которое впоследствии реализовывал.В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный компьютер.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант заключен под стражу.