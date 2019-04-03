Начался месячник по благоустройству

Начался месячник по благоустройствуВ апреле во Владимире пройдут два общегородских субботника.Сити-менеджер Андрей Шохин попросил уделить особое внимание проблемам несанкционированных свалок, уборке дворов, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ. Во Владимире начался месячник благоустройства. Город будут активно убирать от мусора. Главная рабочая сила - структурные подразделения администрации.Общегородские субботники состоятся 13 и 20 апреля. В них могут принять участие все желающие. Последний субботник во Владимире проходил в октябре 2018 года.