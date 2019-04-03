В аварии в Мурманской области пострадали шесть человек - водитель и 5 пассажиров. На автодороге Палатка – Кулу – Нексикан столкнулись микроавтобус Тойота Хайс и грузовик Вольво. С места ДТП пострадавших увезли сотрудники скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.

В аварии в Мурманской области пострадали шесть человек - водитель и 5 пассажиров. На автодороге Палатка – Кулу – Нексикан столкнулись микроавтобус "Тойота Хайс" и грузовик "Вольво". С места ДТП пострадавших увезли сотрудники скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф, сообщает ГТРК "Магадан".Авария произошла на сорок девятом километре Тенкьинской трассы. По информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Вольво".Четверо пострадавших — в тяжелом состоянии. Их доставили в областную больницу Магадана на вертолете санавиации. Один из потерпевших получил переломы черепа, ног, кистей, таза и шейного отдела позвоночника. Одна из пассажирок сейчас находится в коме. По факту инцидента будет проведена проверка.