Еще шестеро госпитализированы

Еще шестеро госпитализированыВ страшном ДТП в Юрьев-Полськом районе Владимирской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Авария произошла днем в среду, 3 апреля, около 14 часов. На 74-м километре трассы Владимир - Юрьев-Польский 77-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», во время обгона вылетел на встречную полосу. Там машина столкнулась с микроавтобусом марки «ГАЗель».В результате погибли водитель легковушки и его пассажирка. Шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Движение на участке было затруднено.Полиция проводит проверку по факту ДТП.