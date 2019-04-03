31-летний мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань. В результате нападения два человека погибли и два получили ранения. Нападавший задержан.

На юго-востоке Китая мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.Инцидент произошел в среду утром в уезде Нинъюань провинции Хунань. В результате нападения два человека погибли и два получили ранения. Пострадавшие дети были доставлены в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает.Как сообщает РИА Новости, нападавшим оказался местный житель 31-летний мужчина по фамилии Чжэн. Его задержали на месте. Мотивы его поступка пока неизвестны.В январе аналогичный случай произошел в одной из начальных школ Пекина. 49-летний мужчина напал на учеников с молотком. Ранения получили 20 детей. На допросе он рассказал, что так он решил отомстить за увольнение. А в октябре 2018 года женщина с ножом напала на воспитанников детского сада.