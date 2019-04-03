В Москве во вторник включили синюю подсветку у монумента Рабочий и колхозница на ВДНХ, а также у колокольни Ивана Великого в Кремле.

В Москве во вторник включили синюю подсветку у монумента "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, а также у колокольни Ивана Великого в Кремле.Так российская столица присоединилась к акции, которая проходит во Всемирный день распространения информации об аутизме. В мире около 67 миллионов людей с такими особенностями."Для нас это важно. Вот говорят: зачем, для чего?.. Вот мы так надеемся, что больше народа спросят зачем и для чего и можно будет сказать: затем, чтобы люди узнали об аутизме", — говорит Авдотья Смирнова, президент Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход"."Потому что ничего не изменится, если мы будем жить внутри этих устаревших мифов, которые просто мешают жить", — отметила она.