Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) станет электронным, бумажные "зеленые карточки" выдавать больше не будут. Это зафиксировано в новом законе, который опубликован в "РГ"

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) станет электронным, бумажные "зеленые карточки" выдавать больше не будут. Это зафиксировано в новом законе, который опубликован в "РГ".Как пояснили в Пенсионном фонде России, теперь информация о застрахованных будет храниться только в электронном виде. Тем, у кого есть СНИЛС, специально делать ничего не надо - их "зеленые карточки" действительны.Правда, если они их потеряют, новые им не выдадут, а просто распечатают номер индивидуального лицевого счета в пенсионной системе. Тем, кто вновь в ней регистрируется - детям, иностранцам сразу будут выдавать только номер, а сам документ станет только электронным.