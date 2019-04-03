Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стремление всеми силами затащить Северную Македонию в НАТО угрожает стабильности на Балканском полуострове.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стремление всеми силами "затащить" Северную Македонию в НАТО угрожает стабильности на Балканском полуострове.Дипломат считает, что страну за уши тянут в альянс, а это негативно сказывается на европейской безопасности, передает "Россия 24".Ранее в ходе своего брифинга постпред США при НАТО Кейли Хатчисон выразила надежду, что Северная Македония станет полноправным членом западного военного блока уже осенью этого года.Тем временем президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили проблемы альянса, в том числе острый вопрос финансирования. Трамп заявил, что Германия вносит в бюджет организации недостаточный объем средств."Честно говоря, доля, которую вносит Германия несправедлива, — сказал Трамп. — Я очень уважаю Ангелу и очень уважаю эту страну. Мой отец Немец. Был немцем и родился в очень красивом месте в Германии. Так что у меня теплые чувства к Германии, но они не платят то, что должны платить."Американские СМИ обратили внимание, что Трамп уже в третий раз называет Германию родиной своего отца. На самом деле Фред Трамп родился в Нью-Йорке в 1905 году. В Германии же, по данным СМИ, родился дед президента Фридрих Трамп, который эмигрировал в США в 1885 году.