В рамках визита в КНДР Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил находящийся в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР им. Ким Чен Ира.

"В рамках визита в КНДР Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил находящийся в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР им. Ким Чен Ира – ведущее образовательное учреждение, осуществляющее подготовку руководящих кадров для правоохранительной системы Северной Кореи.Министр ознакомился с организацией учебного процесса в вузе, побеседовал с преподавательским составом и слушателями. Зарубежные коллеги рассказали, что обучение ведется по широкому спектру специальностей. Выпускники института направляются на службу в различные подразделения, в том числе уголовного розыска и обеспечения безопасности дорожного движения.Затем руководители МНБ КНДР пригласили российских партнеров в ведомственный кинологический центр. На учебном полигоне состоялось выступление сотрудников подразделения с их четвероногими питомцами. Служебные собаки показали отличные навыки обнаружения запрещенных веществ и задержания вооруженных злоумышленников", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.