Сотрудники МЧС напомнили жителям о денежных взысканиях

Сотрудники МЧС напомнили жителям о денежных взысканияхЗа поджоги травы владимирцев будут штрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей.О денежных взысканиях жителям напомнили сотрудники МЧС. Снег почти сошел в регионе, а в выходные ожидается потепление. Это значит, что во Владимирскую область вернется традиционная проблема - палы травы. Для должностных лиц штраф составляет от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических - от 150 до 250 тысяч. Также запрещается разводить костры. Нарушителям грозят штрафы на сумму от четырех до пяти тысяч.Как правило, траву поджигают по двум причинам. Таким способом дачники и садоводы пытаются избавиться от прошлогоднего сухостоя. Для подростков поджоги становятся развлечением.Куда следует звонить, если вы увидели поджог:в лесную охрану по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00;в региональную диспетчерскую службу Владимирской области: 8 (4922) 54-37-11; 8-910-094-12-81;в пожарную охрану по стационарному телефону по номеру - 01, по сотовому - 101