Британский принц Гарри лишился самой преданной почитательницы. Скончалась главная фанатка герцога Сассекского.

Британский принц Гарри лишился самой преданной почитательницы.Скончалась главная фанатка герцога Сассекского.В прошлую пятницу ветеран Второй мировой войны австралийка ДафнаДанн отпраздновала 99-летие. Торжество пришлось проводить в больничной палате – поклонница герцога серьезно заболела.Меж тем пожилая женщина не теряла присутствия духа, ведь принцГарри и его супруга Меган Маркл прислали по электронной почте поздравительнуюоткрытку. Близкие Данн надеялись, чтоглавная фанатка августейшего наследника в Австралии пойдет на поправку и в следующемгоду отпразднует юбилей.К сожалению, этим планам не суждено было сбыться – Дафна Данн неперенесла пневмонию. Сегодня, 2 апреля, австралийские СМИ сообщили о ее смерти.Об этом сообщает HELLO.Напомним, несколько лет назад Дафна Дан провела восемь часовпод проливным дождем, чтобы увидеть любимца. Прикованная к инвалидной коляскепоклонница не пропустила ни одного визита принца Гарри в Сидней.Когда монарший отпрыск проходил сквозь толпу, приветствуясобравшихся на площади людей, он заметил Дафну. Гарри сразу узнал подругу иринулся к ней обниматься.Отметим, что их первая встреча состоялась в 2015 году околоСиднейского оперного театра. участвовал в мероприятии Invictus Games. Герцог Сассекскийобратил внимание на пожилую женщину, грудь которой была увешана медалями. Монаршего отпрыска заинтересовал крест Ордена Виктории.Герцог Сассекский и егоновая знакомая долго говорили. выяснил, что Дафна ветеранАвстралийской женской армии. Ее первый муж умер во время Второй мировой войны. Егопосмертно наградили Орденом Виктории. Данн носила медаль, чтобы почтить памятьсупруга.