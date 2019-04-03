Власти освобождают территорию под перемычку Чапаева - Дуброва

Власти освобождают территорию под перемычку Чапаева - ДуброваВо Владимире демонтируют гаражи возле дома №4 на улице Василисина.Администрация Ленинского района просит владельцев убраь конструкции до 25 мая 2019 года. Если собственники не выполнят предписание, то гаражи вывезут в принудительном порядке.Власти освобождают место под транспортный узел, связывающий улицу Чапаева с Нижней Дубровой и выездами на улицу Красную и Верхнюю Дуброву. Гаражи, которые необходимо убрать, находятся в створе поворота на Красную.