Из незаконного оборота изъято почти полтора килограмма синтетических наркотиков.

В начале марта в ОМВД России по Камешковскому району от граждан поступило сообщение об увиденной на улице женщине, поведение которой могло свидетельствовать о возможном состоянии наркотического опьянения.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили личность и место жительства гражданки.В доме, где проживала женщина 1975 г.р., полицейские обнаружили медицинские колбы, электронные сортировочные весы и более 400 граммов наркотического средства – производного N-метилэфедрона общей массой более 420 граммов.При проведении дальнейших оперативных мероприятий на приусадебном участке оперативники обнаружили тайник, из которого изъяли более килограмма наркотиков синтетического происхождения.Также полицейские установили, что к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, может быть причастен житель Нижегородской области, 1983 г.р.Мужчина был задержан оперативниками ОМВД России по Камешковскому району на территории соседнего региона при содействии коллег из ГУ МВД России по Нижегородской области.В настоящее время фигуранты находятся под стражей.В отношении подозреваемых следователями ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление наркотических средств в особо крупном размере).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к возможным фактам незаконного сбыта наркотических средств.