Привлечение инвестиций объявлено одной из стратегических задач развития российской экономики. Соответствующее поручение президента Владимира Путина содержится и в знаменитых майских указах 2018 года. Особая роль в этой связи у компаний топливно-энергетического комплекса.

Привлечение инвестиций объявлено одной из стратегическихзадач развития российской экономики. Соответствующее поручение президентаВладимира Путина содержится и в знаменитых майских указах 2018 года. Особаяроль в этой связи у компаний топливно-энергетического комплекса.В СМИ отгремела масштабная кампания, связанная с 25-летнимюбилеем ПАО "Транснефть" – одного из крупнейших и старейших игроковотрасли. Писали и о высокой энергоэффективности, и о строительстветрубопроводов, и о росте грузооборота. Но такой уж "Транснефть"лакомый кусок для акционеров на самом деле?В 2017-2018 годах в "Транснефть" пришли крупныеинституциональные инвесторы, в том числе международные суверенные фонды. Срединих – Российский фонд прямых инвестиций, Российско-Китайский инвестиционныйфонд, НПФ "Газфонд пенсионные накопления", Российско-Японскийинвестиционный фонд, суверенный фонд королевства Саудовской Аравии, а такжеструктуры Газпромбанка.Расчет инвесторов был вроде бы верен. Руководство"Транснефти" неоднократно заявляло о том, что размер дивидендов будетсоставлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а позже обещало провестиобратный выкуп акций на сумму до 20 миллиардов рублей. Также уже новые акционеры"Транснефти" предлагали провести дробление привилегированных акцийи/или конвертацию привилегированных акций в обыкновенные.Кстати, о том, что госкомпаниям надлежит направлять навыплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, в правительстве говорятуже не первый год. Более того, подавляющее большинство госкомпаний давно ужеперешли от слов к делу.Что интересно, топ-менеджеры энергетического гиганта не устают рекламировать скорый рост дивидендов. "Мы ожидаем дальнейшего развития компании и роста ееакционерной стоимости, поэтому РФПИ поддерживает корпоративные решения"Транснефти", направленные на рост рыночной капитализации и увеличениедивидендных выплат, укрепляющих инвестиционную привлекательность", – этоглава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал еще в 2017 годупосле того, как его избрали в новый состав совета директоров "Транснефти".Кстати, в мае прошлого года совет директоров рекомендовалсобранию акционеров компании направить на выплаты дивидендов 50%консолидированной чистой прибыли. Примечательно, что информация об этомсодержится в официальном трубопроводного гиганта.А в середине февраля уже этого года глава Минэнерго Александр Новак ,что правительство пока не приняло решения по дивидендам "Транснефти". Отметим, что Минфин уже пятый год подряд настаивает навыплатах дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО всеми госкомпаниями безисключения.Обращает на себя внимание и другое важное обещание компании – провести обратный выкуп акций на сумму до 20 миллиардов рублей. О программе обратного выкупа заявлялне кто-нибудь, а сам президент ПАО "Траснефть" Николай Токарев. Цитата из егоинтервью телеканалу "Россия 24" до сих пор находится накомпании."Программа обратного выкупа привилегированных акций, которуюмы сейчас принимаем, рассчитана на три года. На нее будут потрачены серьезныересурсы. И эти акции, которые мы выкупим с рынка, предполагается использовать вкачестве бонусов для определенного контингента специалистов компании", – заявилТокарев, добавив, что бонусная программа поощрения персонала будет адресной.На фоне новостей об обратном выкупе акции "Транснефти" в середине марта демонстрировали рост. "Нельзя исключать, что на дивиденды по префам будет выплачено около 23 миллиардов рублей, или около 15 тысяч рублей на акцию. Это соответствует доходности около 9%", – писал .Еще одно громкое заявление – это конвертацияпривилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные. Предложение об этом,кстати, прозвучало от уже упоминавшегося РФПИ. Оно было сделано вскоре послетого, как РФПИ вошел в состав акционеров."В качестве одной из дополнительныхмер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности "Транснефти",РФПИ считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированныхакций компании в обыкновенные … Более широкий перечень корпоративных прав,которыми обладают обыкновенные акции, позволит повысить защищенность правминоритарных акционеров и, как следствие, будет являться одним из ключевыхфакторов инвестиционной привлекательности для международных и российскихинвесторов", – еще в 2017 году Кирилл Дмитриев.Еще в конце прошлого года президент "Транснефти" Николай Токарев отмечал, что эти решения, как и вопрос о дивидендах, будут приняты в первомквартале 2019 года.При этом после прихода в "Транснефть" иностранных суверенныхфондов, акционеры понесли убытки. C начала 2017 года стоимостьпривилегированных акций на 11% – с порядка 200 тысяч рублей за штуку по состоянию на 1 января 2017 года до 178 тысяч на 1 апреля 2019 года. В долларах падение составило 17%.Вопрос об инвестиционной привлекательности трубопроводноймонополии по-прежнему актуален. Потенциал роста акций "Транснефти" значителен, однако при невыполнении заявленной компанией программы повышения акционерной стоимости потенциал падения также может быть значителен. В случае нового снижения стоимости акцийкомпании аппетит иностранных суверенных инвестиционных фондов, которые являютсястратегическими партнерами России, к дальнейшим инвестициям в нашей стране сильно снизится.