Анастасия Макеева не смогла сдержать эмоций, увидев фотографии популярной ведущей Анфисы Чеховой. Актриса даже обозвала ее.

Анастасия Макеева не смогла сдержать эмоций, увидев фотографии популярной ведущей Анфисы Чеховой. Актриса даже обозвала ее.Известие о том, что актриса Анастасия Макеева вышла замуж, стала сенсацией. После развода с артистом Глебом Матвейчуком она долго была одна, погрузившись с головой в работу. На своей страничке в Instagram Настя выкладывала снимки, на которых позировала одна или с домашними животными. И вдруг оказалось, что она замужем."Мы поженились в ноябре, но о свадьбе все узнали только спустя четыре месяца. Я не собираюсь афишировать свои отношения. Могу сказать, что свадьба прошла отлично. У меня не было белого платья – мне не хотелось. Кольца, конечно, были. Недавно решила рассказать о свадьбе, чтобы от меня в конце концов все отстали с расспросами", – рассказала Анастасия Макеева, которую буквально атаковали журналисты с просьбами о комментариях.Недавно актриса с мужем отдыхали на Мальдивах. Поездка получилась спонтанной. "Утром мы собирались на работу, я залезла в социальные сети и увидела страничку Анфисы Чеховой. Она в то время была на Мальдивах, нежилась на солнышке, купалась в океане. Я написала ей, что она засранка! Мой муж это увидел и спросил: "Ты хочешь на солнце?" Я ответила: "Да". Через час он уже купил билеты, а вечером мы улетели на Мальдивы", – цитирует Анастасию Макееву .Актриса подчеркнула, что ее супруг не из актерской среды. Напомним, бывший муж артистки Глеб Матвейчук – композитор и певец. О своем предыдущем браке Анастасия Макеева высказалась в недавнем интервью так: "Я вышла замуж за очень скромного человека, талантливого композитора, к которому испытывала чувство, восхищение, мечтала создать с ним крепкую семью. Но все меняется, люди меняются. Мы прошли огонь и воду, а медные трубы – нет…"