В течение шести дней турнира сборные команды из 26 подразделений аппарата Главка боролись за призовые места...
В период с 26 марта по 3 апреля 2019 года проходил чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, посвященный памяти полковника милиции Константина Юрьевича Матвеева. В состязаниях приняли участие 243 сотрудника столичной полиции.
В течение шести дней турнира сборные команды из 26 подразделений аппарата Главка боролись за призовые места. Во время матчей можно было увидеть яркий пример спортивного мастерства и командного духа.
В результате красивой, яркой борьбы призерами стали:
1-е место — команда Четвертого Управления МВД России;
2-е место — команда Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве;
3-е место — команда Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве.
В специальных номинациях, как лучшие игроки чемпионата были отмечены следующие сотрудники:
лучший вратарь — Денис Стуженко (4-ое УМВД России);
лучший защитник — Олег Максов (КО ГУ МВД России по г. Москве);
лучший нападающий — Сергей Лисюков (УУР ГУ МВД России по г. Москве);
лучший игрок турнира — Василий Лебедев (4-ое УМВД России).
В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата приняли участие начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан и заместитель начальника Четвертого Управления МВД России – начальник полиции, председатель общественной федерации Главного управления МВД России по г. Москве по мини-футболу полковник полиции Николай Синицин.
После награждения Владимир Рубан поблагодарил всех за активное участие и пожелал успехов и дальнейших спортивных побед.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве