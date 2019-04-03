В течение шести дней турнира сборные команды из 26 подразделений аппарата Главка боролись за призовые места...

В период с 26 марта по 3 апреля 2019 года проходил чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, посвященный памяти полковника милиции Константина Юрьевича Матвеева. В состязаниях приняли участие 243 сотрудника столичной полиции.В течение шести дней турнира сборные команды из 26 подразделений аппарата Главка боролись за призовые места. Во время матчей можно было увидеть яркий пример спортивного мастерства и командного духа.В результате красивой, яркой борьбы призерами стали:1-е место — команда Четвертого Управления МВД России;2-е место — команда Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве;3-е место — команда Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве.В специальных номинациях, как лучшие игроки чемпионата были отмечены следующие сотрудники:лучший вратарь — Денис Стуженко (4-ое УМВД России);лучший защитник — Олег Максов (КО ГУ МВД России по г. Москве);лучший нападающий — Сергей Лисюков (УУР ГУ МВД России по г. Москве);лучший игрок турнира — Василий Лебедев (4-ое УМВД России).В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата приняли участие начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан и заместитель начальника Четвертого Управления МВД России – начальник полиции, председатель общественной федерации Главного управления МВД России по г. Москве по мини-футболу полковник полиции Николай Синицин.После награждения Владимир Рубан поблагодарил всех за активное участие и пожелал успехов и дальнейших спортивных побед.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве