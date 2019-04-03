Еще не став президентом Владимир Зеленский выдвигает ультиматум Петру Порошенко. Актер потребовал от президента выполнить восемь требований и пригрозил массовыми арестами.

Еще не ставпрезидентом Владимир Зеленский выдвигает ультиматум Петру Порошенко. Актерпотребовал от президента выполнить восемь требований и пригрозил массовымиарестами.Командакандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула восемь требованийк действующему главе государства. Среди них – принятие закона об отмене декларирования доходов ирасходов для общественных активистов, отзыв законопроекта об уголовнойответственности за незаконное обогащение, кардинальная смена Национальногоагентства по предотвращению коррупции и немедленное обнародование спискаоффшорных компаний и банков, в которых представители силовых ведомств имеютсчета.Один из наиболее известных представителей команды Зеленского,экс-министр финансов Александр Данилюк заявилоб арестах коррупционеров. Они последуют после того, как шоумен сядет в президентскоекресло. "Есть единственный подход, который нам придется применять – этостарый подход революции: до основания и затем", – приводит слова Данилюкаиздание .Судя по всему, Петру Порошенко и его коллегам вовласти скоро придется нелегко. Первые уголовные дела против коррумпированныхчиновников будут возбуждены уже через неделю после второго тура выборов,пообещал политик из команды .Президентские выборы на Украине проходят в два тура.31 марта никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Вовторой тур вышли артист из партии "Слуга народа" Владимир идействующий президент Петр Порошенко. Голосование назначено на 21 апреля.