Еще не став
президентом Владимир Зеленский выдвигает ультиматум Петру Порошенко. Актер
потребовал от президента выполнить восемь требований и пригрозил массовыми
арестами.
Еще не став
президентом Владимир Зеленский выдвигает ультиматум Петру Порошенко. Актер
потребовал от президента выполнить восемь требований и пригрозил массовыми
арестами.
Команда
кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула восемь требований
к действующему главе государства. Среди них – принятие закона об отмене декларирования доходов и
расходов для общественных активистов, отзыв законопроекта об уголовной
ответственности за незаконное обогащение, кардинальная смена Национального
агентства по предотвращению коррупции и немедленное обнародование списка
оффшорных компаний и банков, в которых представители силовых ведомств имеют
счета.
Один из наиболее известных представителей команды Зеленского,
экс-министр финансов Александр Данилюк заявил
об арестах коррупционеров. Они последуют после того, как шоумен сядет в президентское
кресло. "Есть единственный подход, который нам придется применять – это
старый подход революции: до основания и затем", – приводит слова Данилюка
издание .
Судя по всему, Петру Порошенко и его коллегам во
власти скоро придется нелегко. Первые уголовные дела против коррумпированных
чиновников будут возбуждены уже через неделю после второго тура выборов,
пообещал политик из команды .
Президентские выборы на Украине проходят в два тура.
31 марта никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во
второй тур вышли артист из партии "Слуга народа" Владимир и
действующий президент Петр Порошенко. Голосование назначено на 21 апреля.