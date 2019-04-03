Следующей первой леди Украины может стать Юлия Зеленская. Недавно выяснилось, что женщина негативно отнеслась к идее шоумена выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Следующей первой леди Украины может стать Юлия Зеленская. Недавно выяснилось, что женщина негативно отнеслась к идее шоумена выдвинуть свою кандидатуру на выборы.После того как Владимир Зеленский стал лидером в первом туре президентской гонки, журналисты стали интересоваться его супругой. Женщина старается не делиться с прессой подробностями личной жизни, однако репортерам все же удалось выведать о ней любопытные факты.Елена родилась в 1978 году в городе Кривой Рог. С будущим мужем она училась в одной школе, но в разных классах. Как уверяет Владимир, в то время они еще были не знакомы. Первая встреча случилась спустя несколько лет. Женщина шла домой с кассетой, когда к ней подошел артист и попросил одолжить ему этот фильм. Взамен Владимир оставил ей свой номер телефона.В то время Елена уже встречалась с другим молодым человеком, но юморист смог отвоевать возлюбленную. Свадебная церемония состоялась лишь спустя 8 лет после знакомства. Владимир сделал ей предложение в кинотеатре после просмотра мелодрамы. Сейчас пара воспитывает двоих наследников: 14-летнюю дочь Сашу и 6-летнего сына Кирилла.Известно, что Елена окончила архитектурный факультет, но ни дня не проработала по специальности. Она выступала с Владимиром в составе команды КВН "95-й квартал". Теперь женщина придумывает юмористические тексты для студии, передает .Зеленский отметил, что изначально супруга была против того, чтобы он принял участие в выборах лидера Украины. Но Владимир поставил перед собой четкую цель, и был готов идти к ней до конца. Елене пришлось смириться с решением мужа."Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли, и когда мне сказали, что, наверное, мы попробуем, я уже была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь", – приводит ее слова Рен ТВ.Во время предвыборной кампании женщина все время находилась рядом с мужем в штабе. Сам не раз подчеркивал, что Елена играет важную роль в его жизни, и ему важно услышать ее мнение. "Семья — это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять", – заявил он.Напомним, недавно бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала привлечь кандидата в президенты к уголовной ответственности. Она была возмущена тем, что Зеленский разговаривает с избирателями на русском языке. По ее мнению, будущий лидер страны обязан знать свой родной язык, сообщает агентство .