Местный житель, похитивший денежные средства из кассы аптечного пункта, был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).В феврале текущего года в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району обратились представители одной из аптек районного центра, сообщившие, что в помещение пункта вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал передать ему имевшиеся деньги.Прибывшим на место происшествия полицейским сотрудница аптеки рассказала, что, испугавшись, передала злоумышленнику 13 000 рублей, находившиеся в кассе, после чего неизвестный скрылся.«По горячим следам» сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. Уже через несколько часов по подозрению в причастности к разбойному нападению полицейские задержали местного жителя. Часть похищенной денежной суммы была изъята правоохранителями.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что распивал спиртное со своим приятелем, а когда алкоголь закончился, деньги на покупку нового решил достать, совершив разбой.На время следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд по существу.