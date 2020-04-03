Эксперты Resilience36 опубликовали свой ежегодный отчет 2020 Annual Risk Report, в котором они проанализировали ключевые риски, с которыми сталкиваются цепочки поставок, а также вновь возникающие тренды. 99% организаций, опрошенных в результате исследования, отметили наличие срывов и сложностей, с которыми они столкнулись в течение последних пяти лет. А с учетом эпидемии коронавируса их доля в скором времени вырастет до 100%.

Эксперты Resilience36 опубликовали свой ежегодный отчет 2020 Annual Risk Report, в котором они проанализировали ключевые риски, с которыми сталкиваются цепочки поставок, а также вновь возникающие тренды.99% организаций, опрошенных в результате исследования, отметили наличие срывов и сложностей, с которыми они столкнулись в течение последних пяти лет. А с учетом эпидемии коронавируса их доля в скором времени вырастет до 100%.Ниже мы расскажем о ключевых рисках для цепочек поставок в этом году.1. Угроза кибератакВ современном мире, когда данные представляют особую ценность, 68% компаний уверены в том, что кибербезопасность находится под угрозой.По прогнозам экспертов, к 2021 году ущерб от кибератак достигнет $6 триллионов в год. Это окажется негативное влияние на цепочки поставок, производство, логистические компании и инженерные компании.2. Изменения торговой политикиНеопределенность, сложившаяся вокруг ряда соглашений и переговоров о сотрудничестве и торговле, может стать существенным негативным фактором в 2020 году. Это также окажет негативное влияние на цепочки поставок, а кроме того, затормозит процесс принятия решений для многих компаний и организаций.К основным факторам относятся такие как торговые отношения США и Китая, выход Великобритании из ЕС и последующие переговоры о торговых отношениях, переговоры о снижении тарифов и стандартизации таможенных правил в странах Азии и ряд других.3. Рост экономических санкцийВ 2019 году многие страны заявляли об ужесточении международной политики и о введении санкций. Так, президент США Дональд Трамп угрожал Мексике ввести 5%-й тариф на импорт всех товаров с целью побороть нелегальную иммиграцию. Несмотря на то что эта угроза так и не была выполнена, многие цепочки поставок адаптируются к новым условиям и остро реагируют на подобные заявления.Япония ввела механизма экспортного контроля на три химических материала, которые важны для производства смартфонов и полупроводниковой продукции в Южной Корее. Это фторводород, фоторезист и фторированный полиимид.Если тенденция продлится, то компаниям придется искать других поставщиков.4. Протесты и забастовкиЗабастовки и акции протеста против экономической и социальной несправедливости оказывают серьезное негативное влияние на цепочки поставок. Прежде всего это касается перебоев в работе инфраструктуры. Так, в 2019 году рабочие одного из заводов General Motors устроили крупную забастовку. Всего в ней приняли участие 50 тысяч человек. Ущерб компании составил более $1 миллиарда.В Мексике профсоюз учителей устроил блокаду железной дороги, требуя выплат задолженности по зарплате. Забастовка длилась 31 день и стоила бюджету $736 миллионов.Протесты и забастовки были и в других странах мира – Колумбии, Чили, Боливии. Все они приводили к серьезному экономическому ущербу.5. Задержки на границеНекоторые страны вводят более жесткие меры пограничного контроля, чтобы ограничить нелегальную иммиграцию. Некоторые пункты пропуска вообще закрываются, некоторые вводят дополнительные меры контроля.Это может привести к задержке товаров на границе, что особенно важно для бесперебойной работы цепочек поставок, прежде всего поставок товаров, для которых необходимо придерживаться определенного срока перевозки.Если подобная тенденция продолжится в 2020 году, компаниям придется искать альтернативные маршруты поставок, чтобы избежать задержек на границе.6. Защита окружающей средыВ 2019 году прошли крупные акции протеста и другие мероприятия, посвященные защите окружающей среды. Так, 20 сентября случилась самая масштабная забастовка, связанная с экологией, во время которой прошли 2 500 мероприятий в 163 странах мира.Некоторые организации по защите окружающей среды целенаправленно атакуют компании и транспортные узлы, что приводит к задержкам.7. Новое законодательство в сфере экологииСтремление правительств стран и руководства компаний снизить загрязнение воздуха приводит к все более масштабным усилиям по всему миру. Это прежде всего касается Азиатско-Тихоокеанского региона, где власти стремятся снизить загрязнение воздуха без снижения экономического роста.Так, в Таиланде в феврале были временно закрыты 600 предприятий и сокращено число операций на 1500 предприятиях Бангкока. Таким образом, власти стремятся снизить количество смога в городе.В Китае также введен ряд требований по сокращению вредных выбросов в атмосферу.8. Цены на нефтьКоллапс на рынке нефти сыграет негативную роль для мировых цепочек поставок, уверены многие аналитики.Так, при существующей цене на нефть производители вынуждены снижать затраты на добычу, что приведет к пересмотру портфелей многих компаний, что может привести как к закрытию нефтеперерабатывающих заводов, так и к пересмотру расходов на поставки.9. Контрабанда наркотиковСудоходные компании сталкиваются с высоким ростом контрабанды наркотиков во время контейнерных перевозок. В 2019 году наркотики были обнаружены в Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании и Греции. Крупная партия наркотиков (2 тонны) была обнаружена в контейнерах, прибывших в США.Штрафы за незаконную транспортировку наркотиков в США составляет до $50 миллионов. Неудивительно, что этот вопрос беспокоит многие судоходные и транспортные компании. Помимо штрафов, они сталкиваются с задержками на границе.10. Пандемия коронавирусаКомпании и организации могут выстраивать четкие стратегии, чтобы избежать многих рисков. Однако в мире всегда есть место для "черных лебедей" – неожиданных, непредсказуемых событий, которые влияют на рынки.Так, в 2020 году таким событием стала пандемия коронавируса, которая привела к негативным последствиям практически для всех отраслей экономики, от чего пострадали многие страны мира.Закрываются города, перекрываются маршруты, прекращает работу инфраструктура, людей переводят на карантин, прекращают работу предприятия.Все это оказывает крайне негативное влияние на цепочки поставок.