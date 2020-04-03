На онлайн-курсы СПбГУ записались 10 тысяч студентов со всей России. Санкт-Петербургский университет приняли решение открыть доступ к онлайн обучению и сделать его бесплатным. Эта мера принята из-за нарастающей коронавирусной инфекции в стране.

На онлайн-курсы СПбГУ записались 10 тысяч студентов со всей России. Санкт-Петербургский университет приняли решение открыть доступ к онлайн обучению и сделать его бесплатным. Эта мера принята из-за нарастающей коронавирусной инфекции в стране.Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", за последние десять дней заявки приняты от 45-ти образовательных учреждений и 10 тысяч российских студентов. Таким образом, молодежь сможет соблюдать режим самоизоляции и не прерывать учебный процесс.Стоит отметить, что пройденные дисциплины будут зачтены и в вузах, где непосредственно учатся студенты. Есть возможность сдать экзамен, видео результаты которого отправят в основной вуз. Заявки на обучение на курсах принимаются через Минобрнауки или непосредственно в СПбГУ, так же онлайн.Ранее сообщалось, что режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя обращение президента России, подтвердил, что в городе все принятые ранее меры сохраняются. Это касается режима работы городских служб и предприятий, запретов и ограничений на передвижения по городу. По словам губернатора, решения об изменении сроков действия ограничений могут быть приняты по результатам мониторинга ситуации.Вместе с тем, в Гатчинской больнице начата служебная проверка. Врач, вернувшись из-за границы, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу.