Глобальные издержки, связанные с пандемией коронавируса, могут составить до $4,1 триллиона, или почти 5% мирового ВВП, в зависимости от масштабов распространения COVID-19, заявил Азиатский банк развития (АБР). Об этом сообщает Bloomberg.

Глобальные издержки, связанные с пандемией коронавируса, могут составить до $4,1 триллиона, или почти 5% мирового ВВП, в зависимости от масштабов распространения COVID-19, заявил Азиатский банк развития (АБР). Об этом сообщает Bloomberg.При меньших масштабах пандемии ущерб может составить $2 триллиона, или 2,3% мирового ВВП, говорится в опубликованном в пятницу докладе АБР. По оценкам банка, на развивающиеся страны Азии, включая Китай, приходится от 22% до 36% общих издержек, связанных с коронавирусом."Никто не может сказать, насколько широко может распространиться пандемия COVID-19, и сдерживание может занять больше времени, чем в настоящее время прогнозируется, — отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада. — Нельзя сбрасывать со счетов возможность серьезных финансовых потрясений и финансовых кризисов".АБР снизил прогноз экономического роста в Азии на 2020 год до 2,2% с 5,5%, ожидавшихся в сентябре прошлого года. Прогноз для Китая был снижен до 2,3% с 6%.Инфляция, вероятно, ускорится в этом году из-за роста цен на продукты питания, несмотря на ослабление экономической активности и падение цен на сырьевые товары, предупредил АБР.Организация Объединенных Наций на этой неделе призвала выделить развивающимся странам $2,5 триллиона, чтобы помочь им справиться с последствиями пандемии коронавируса.Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отметила, что за два месяца, прошедших с тех пор, как коронавирус начал распространяться за пределы Китая, развивающиеся страны получили "огромный удар" от бегства капитала, повышения процентных ставок по их долгам, падения национальных валют и потери экспортных поступлений.