Российский авианесущий крейсер вернется на флот в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар нанес ущерб на сумму 500 миллионов рублей.

Российский авианесущий крейсер вернется на флот в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар нанес ущерб на сумму 500 миллионов рублей, добавил президент компании в интервью агентству РИА Новости.Напомним, 12 декабря 2019 года в энергоблоке боевого корабля вспыхнул пожар, в котором погибли два человека и еще десять пострадали. Пожарным удалось справиться с огнем только через сутки."Адмирал Кузнецов" – относится к классу авианесущих крейсеров. Его водоизмещение – 55 тысяч тонн, длина – 302 метра, ширина – 72 метра, экипаж – почти 2000 человек.После похода в Средиземное море в 2016 году корабль был отправлен на ремонт и модернизацию. Крейсеру должны обновить силовую установку и радиоэлектронное оборудование. По данным СМИ, "Адмиралу Кузнецову" также заменят основное вооружение: вместо противокорабельного ракетного комплекса "Гранит" установят универсальный "Калибр".