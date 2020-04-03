Адмирал вернется в Континентальную хоккейную лигу в сезоне 2021/22. Накануне клуб из Владивостока снялся с розыгрыша КХЛ в следующем сезоне.

"Адмирал" вернется в Континентальную хоккейную лигу в сезоне 2021/22. Накануне клуб из Владивостока снялся с розыгрыша КХЛ в следующем сезоне.В среду администрация Приморского края сообщила о сокращении расходов на спорт в связи с пандемией коронавируса. После этого решения футбольный клуб "Луч" решил выйти из ФНЛ, а "Адмирал" пропустить следующий сезон в КХЛ."Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.