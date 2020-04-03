03.04.2020

2020-04-03 14:30:20

Активисты ОНФ во Владимирской области помогают пожилым оставаться дома

«Мы вместе». Акция под таким названием продолжается по всей стране. В том числе и во Владимирской области. Её инициаторы - активисты ОНФ. Главная задача - помощь во время пандемии коронавируса должна дойти до каждого. Как во Владимире волонтёры помогают пожилым людям?

Валентине Каган - 81. Вместе с супругом Владимиром Григорьевичем - на строгой самоизоляции. Пожилая чета рассказывает: в эти дни - карантина по коронавирусу - выходят разве что на лестничную клетку. За помощью к волонтёрам семья обращается не в первый раз.

Валентина Каган, жительница г. Владимира: «Очень довольны. Только позвонили, услышали, сразу отозвались, всё хорошо».

Владимир Каган, житель г. Владимира: «Большущее спасибо хочу сказать. В масштабах страны, города, области, это очень хорошо. Большое спасибо. Для нас, для ветеранов труда, пожилых людей - это большущая помощь. Сердечное спасибо».

Этот адрес на Михайловской - не единственный в списке. Ежедневно на горячую линию ОНФ в нашем регионе поступает почти полторы сотни заявок. Эти обращения - не только из Владимира. Звонки - из Мурома, Коврова, Александрова. Заявители - те, кто старше 65 или ограничен в передвижении. От каждого - искренняя благодарность.

Анна Соснина, волонтёр "Молодёжки ОНФ": «Мы когда в первый раз принесли продукты этой семье, они нас очень благодарили. Сказали, что мы золотые девчонки. А это дорогого стоит».

В магазин волонтёры отправляются со списком. Хлеб, молоко, сливочное масло, картофель, лук, морковь, огурцы. Необходимые в ежедневном рационе продукты. Каждую заявку добровольцы стараются отработать оперативно. Напомним, попросить о помощи можно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Алёна Бойкова, координатор владимирской "Молодёжки ОНФ": «У нас у каждого обращения есть номер. Номер - это есть кодовое слово. Чтобы человек знал, что к нему пришёл не мошенник, а волонтёр. Этот номер - это именно тот человек, который к нему придёт».

После продуктового магазина добровольцы обязательно заходят в аптеку. Лекарства - тоже в списке. Маски, перчатки, антисептики необходимы и самим волонтёрам. В региональный штаб ОНФ уже начали обращаться предприниматели, готовые помочь активистам этими средствами защиты.

Кстати, с этой недели, отшивать маски стали и сами активисты ОНФ. Пакеты с продуктами и лекарства, а также чеки - пожилым людям отданы. На очереди - следующая заявка. Кстати, предложить свою помощь может каждый - на сайте мывместе2020.рф. Выдержать удар, можно только объединив усилия.

Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик

"Вести-Владимир".