Хоккейный сезон приостановлен, но жизнь продолжается, в частности, клубы по обе стороны Атлантики ищут новичков и переподписывают контракты с игроками. Команда заокеанской НХЛ Чикаго Блэк Хоукс пригласила в состав российского форварда Андрея Алтыбармакяна.

Хоккейный сезон приостановлен, но жизнь продолжается, в частности, клубы по обе стороны Атлантики ищут новичков и переподписывают контракты с игроками. Команда заокеанской НХЛ "Чикаго Блэк Хоукс" пригласила в состав российского форварда Андрея Алтыбармакяна.Алтыбармакян был выбран "ястребами" на драфте 2017 года под общим 70-м номером, но играл в России, сначала в питерском СКА, а в минувшем – в ХК "Сочи". Его соглашение с южанами рассчитано до 30 апреля. 21-летний форвард заключил с клубом Национальной хоккейной лиги контракт новичка, срок которого рассчитан на два сезона с зарплатой около 820 тыс. долларов.