Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова дала эксклюзивное интервью ведущему Андрею Малахову для программы Прямой эфир. Она разъяснила многие моменты жизни столицы и москвичей в условиях ситуации с коронавирусом и пояснила вопросы с передвижениям между столицей и областью.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова дала эксклюзивное интервью ведущему Андрею Малахову для программы "Прямой эфир". Она разъяснила многие моменты жизни столицы и москвичей в ситуации с коронавирусом и мерами, которые принимают власти для того, чтобы предотвратить его распространение.Ракова пояснила, что в Москве не очень хорошая ситуация с коронавирусом, с каждым днем численность заболевших растет: сейчас в столице их уже около трех тысяч. Поэтому существовавший режим последней недели надо сохранять, пояснила заммэра столицы.В интервью она также рассказала о том, как должны функционировать организации и предприятия, которые продолжают свою работу.В частности, там должны четко понимать, что они будут делать в течение этого месяца, и издать соответствующий приказ.Также руководителям рекомендовано перевести по максимуму сотрудников на дистанционную работу, а люди, без которых работа невозможна, должны быть включены в соответствующий список.Ракова также отметила, что уходящая неделя уже дала позитивные результаты. В частности, очень существенно упал трафик."Этот режим способен обеспечить социальную дистанцию и минимизировать негативные экономические последствия, которых явно невозможно будет избежать", — говорит заммэра Москвы.Заммэра Москвы сообщила, что если москвичи по-прежнему будут вести себя в этой ситуации дисциплинированно и разумно, выполняя предписания находиться дома и выходить в общественные места только в случае крайней необходимости, то никаких дополнительных мер регулирования и введения спецпропусков не понадобится.Если же люди расслабятся и станут относиться к ситуации легкомысленно, то власти Москвы режим передвижения по городу ужесточат.Также, по словам Анастасии Раковой, меры будут регулироваться, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.Заместитель мэра Москвы также сообщила, что ограничений на передвижение между Москвой и областью нет, но граждане должны оставаться в режиме самоизоляции."Люди могут уехать на дачу и вернуться в квартиру, но это все равно не свободное передвижение и не бесконечные поездки", — пояснила Ракова.Рассказала она и о том, какова ситуация с людьми, у которых подтвержден коронавирус, но они остались лечиться дома.Ракова пояснила, что сейчас врачи скорой очень квалифицированно могут сказать, насколько опасно или не опасно отказываться таким людям от госпитализации.Кроме того, в Москве есть новация: телемедицинский центр: то есть все "домашние" пациенты могут быть в контакте с врачом по видеосвязи.Она также привела статистику: на сегодняшний день только 2 процента из 836 человек, лечившихся дома, в последующем были госпитализированы.Однако тут есть важный момент: такие пациенты, а также члены семьи, если они живут вместе, должны подписывать обязательство не выходить на улицу и не контактировать с другими людьми."Все они фотографируются, и тогда мы все их передвижения видим", — пояснила заммэра столицы.Она рассказала о том, как накануне один безответственный папа, ребенок которого болен коронавирусом (в результате чего вся семья была на самоизоляции дома), вышел на улицу, поехал в метро и даже пришел в квартиру, где были другие люди.Однако большинство оставшихся лечиться дома, по словам Раковой, все-таки понимают ситуацию и соблюдают режим самоизоляции.