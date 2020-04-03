Городской архив в Севастополе открыл электронную выставку документов Великой Отечественной. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь. Таким образом, в открытом доступе отказались неизвестные до сих пор свидетельства.

Городской архив в Севастополе открыл электронную выставку документов Великой Отечественной. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". Таким образом, в открытом доступе отказались неизвестные до сих пор свидетельства. Речь идет о газетах военного времени, боевых листках, сведениях и героях обороны и освобождения города.Архивисты подготовили и систематизировали документальные материалы из архивных фондов. У всех желающих появилась возможность с ними познакомиться. Для удобства пользователей на сайте есть возможность поиска нужной информации. Также найденные сведения можно распечатать. Вся информация представлена в алфавитном порядке, уточняет пресс-служба правительства Севастополя.Электронная выставка "75-й годовщине Великой Победы посвящается" размещена на официальном сайте ГКУ "Архив города Севастополя".