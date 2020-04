Asus выпустила геймерский ноутбук с топовой начинкой, двумя экранами и ценой от 253 990 рублей

Компания Asus анонсировала мощный геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15. Новинку выделяют топовая начинка, наличие двух экранов и цена - от 253 990 рублей, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.Основную, 15,6-дюймовую панель лэптопа дополняет вспомогательный дисплей ScreenPad Plus с диагональю 14,09 дюйма, разрешением UHD (3840х1100 пикселей) и IPS-матрицей. Второстепенный экран, вытянутый во всю ширину корпуса, расположился в нижней части, над клавиатурой. При открытии крышки ноутбука ScreenPad Plus автоматически приподнимается под небольшим углом в 13 DEG, открывая воздухозаборное отверстие для системы охлаждения.На ScreenPad Plus можно вывести внутриигровой чат, инвентарь, журнал заданий и другой полезный в игре контент. Заявлена совместимость со многими популярными проектами, включая League of Legends, Fortnite и CS:GO. Причем возможности вспомогательной панели не ограничиваются играми. На ScreenPad Plus также можно перенести справочные материалы и чертежи, палитры, почтовый клиент или видео с YouTube, освободив главный экран для других задач.В качестве основного дисплея Zephyrus Duo 15 может выступать ЖК-панель с низким временем отклика 3 мс и частотой обновления 300 Гц, которая больше подходит для игр, либо ЖК-панель формата 4K/UHD для повседневных задач.Максимальная конфигурация ноутбука предполагает видеокарту Nvidia GeForce RTX 2080 Super, которая в турборежиме разгоняется до 1330 МГц, и 8-ядерный процессор Intel Core i9-10980HK 10-го поколения (Comet Lake). Максимальный объем оперативной памяти - 48 гигабайт. Для подключения служат порты, USB 3.2 Gen2, Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b для 4K-монитора, три USB Type-A для игровой периферии.В России Zephyrus Duo 15 начнут продавать в конце мая. Цена - от 253 990 рублей.