Банк Англии увеличит объем своей программы покупки корпоративных облигаций вдвое до 20 миллиардов фунтов стерлингов ($24,7 миллиарда) в рамках ранее объявленного пакета стимулирования экономики на фоне коронавируса.

Банк Англии увеличит объем своей программы покупки корпоративных облигаций вдвое до 20 миллиардов фунтов стерлингов ($24,7 миллиарда) в рамках ранее объявленного пакета стимулирования экономики на фоне коронавируса.Центробанк "планирует совершать эти покупки значительно более быстрыми темпами, чем в рамках схемы 2016 года", заявил Банк Англии в четверг.В марте Банк Англии снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,1%. Регулятор также расширил свою программу покупки облигаций на 200 миллиардов фунтов стерлингов до 645 миллиардов фунтов стерлингов.До четверга британский центробанк не уточнял размер планируемых покупок корпоративных бондов.Банк Англии начнет наращивать покупки корпоративных облигаций через серию обратных аукционов, которые начнутся 7 апреля и будут проводиться три раза в неделю.