Банк России объявил о продолжении поддержки финсовых рынком и экономики. С 6 по 30 апреля 2020 года регулятор будет предоставлять ликвидность, продавать валюту на внутреннем рынке.

Банк России объявил о продолжении поддержки финсовых рынком и экономики. С 6 по 30 апреля 2020 года регулятор будет предоставлять ликвидность, продавать валюту на внутреннем рынке.Исключением станут 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля – это календарные выходные дни."С учетом продления президентом РФ режима нерабочих дней Банк России напомнил и разъяснил участникам финансового рынка, что в период с 6 по 30 апреля все операции регулятора будут осуществляться в обычном режиме. И предоставление и абсорбирование ликвидности, а также операции на валютном рынке будут осуществляться в течение всего периода, за исключением выходных дней. По сути, это стандартное информационное сообщение, и продление такого графика работы было ожидаемым. С учетом улучшения конъюнктуры на рынке нефти можно ожидать, что объемы валютных интервенций ЦБ могут несколько сократиться", — пояснил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ".Банк России будет проводить операции РЕПО по фиксированной ставке каждый день с исполнением второй части на следующий день, если это не выходной.Регулятор будет предоставлять обеспеченные кредиты в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования.Погашение кредитов Банка России проводится в календарную дату в соответствии с параметрами сделки с учетом срока исполнения обязательств за исключением выходных, как и досрочное погашение кредитов Банка России.Депозитные операции "овернайт" проводятся ежедневно с возвратом депозита на следующий день, если это не выходной.Недельные депозитные аукционы – по графику, а аукционные операции "тонкой настройки" запланированы при необходимости в зависимости от потребности банков в ликвидности.Операции "валютный своп" проводятся в этот период ежедневно, как и продажа валюты на торгах Московской Биржи.Банк России по поручению Минфина в апреле продаст на Московской бирже валюту на 77,8 миллиарда руб., сообщило ранее министерство.В день на бирже с 7 апреля по 12 мая 2020 года планируется продавать по 3,5 миллиарда руб. из Фонда национального благосостояния.Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний.Поисковое продвижение сайтов — МоскваПерейти₽Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году.И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.По оценке Минфина, в апреле ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит около 55,8 миллиарда руб., а в марте - 22,0 миллиарда руб.