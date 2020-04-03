Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 29% до $1 миллиарда, в то время как состояние Елены Батуриной составляет $1,3 миллиарда, сообщает Forbes. Таким образом, Бакальчук утратила статус самой богатой женщины в России.

Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 29% до $1 миллиарда, в то время как состояние Елены Батуриной составляет $1,3 миллиарда, сообщает Forbes.Таким образом, Бакальчук утратила статус самой богатой женщины в России.Батурина занимала первое место в списке богатейших женщин России до 20 февраля, когда Forbes повысил оценку состояния Бакальчук на $400 миллионов до $1,4 миллиарда против $1,2 миллиарда у Батуриной.Сейчас состояние Батуриной оценивают в $1,3 миллиарда, ее активы находятся в основном за границей, и изменение курса рубля почти не сказалось на размере состояния.Между тем Бакальчук призвала всех розничных продавцов перевести свои магазины в режим выдачи товаров или доставки. Розничные продажи в России уменьшились в связи с пандемией коронавируса.