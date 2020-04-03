Руководство немецкого футбольного клуба Бавария договорилось о досрочном продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Новое соглашение мюнхенцев с 55-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Руководство немецкого футбольного клуба "Бавария" договорилось о досрочном продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Новое соглашение мюнхенцев с 55-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года."Я очень рад, что вместе с моим тренерским штабом и командой буду решать поставленные задачи, – заявил Флик, слова которого приводит пресс-служба "Баварии". – Переговоры проходили очень хорошо и в атмосфере взаимного доверия".#Flick2023