Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, 5 лет назад предупредивший человечество о неготовности к пандемии аналогичной COVID-19, высказался о текущей эпидемиологической ситуации в США. По его мнению, много времени было упущено, теперь же для минимизации ущерба людям и экономике страны все американцы должны сидеть по домам еще 10 недель.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, 5 лет назад предупредивший человечество о неготовности к пандемии, подобной COVID-19, высказался о текущей эпидемиологической ситуации в США. По его мнению, много времени было упущено, теперь же для минимизации ущерба людям и экономике страны все американцы должны сидеть по домам еще 10 недель.Такое мнение бизнесмен и филантроп высказал в колонке, опубликованной The Washington Post. При этом распоряжения о максимальном социальном дистанцирование должны выпустить все штаты (пока пять из них этого не сделали)."Любое непонимание этого [что подобные меры необходимы — 33Live.RuRu] только продлит экономические неурядицы, повысит вероятность возврата вируса в будущем и приведет к лишним смертям", — написал Гейтс.Кроме того, США должны всеми силами наращивать тестирование на новый коронавирус, в первую очередь проверяя работников здравоохранения. Гейтс отметил, что в штате Нью-Йорк число проводимых ежедневно тестов превысило 20 000, и это правильно.Что касается подхода к разработке вакцины против вируса SARS-CoV-2, он должен быть, по мнению сооснователя Microsoft, основан на анализе данных. Гейтс считает возможным создать вакцину менее, чем за полтора года, хотя в истории науки такого пока не было. Однако локомотивом этого процесса должно стать федеральное правительство, а не частные компании.