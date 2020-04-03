В то время как большинство предприятий Франции закрылись в рамках ограничительных мер, введенных для остановки распространения коронавируса, компания по производству гробов на юго-западе страны едва справляется с валом заказов, передает Reuters.

В то время как большинство предприятий Франции закрылись в рамках ограничительных мер, введенных для остановки распространения коронавируса, компания по производству гробов на юго-западе страны едва справляется с валом заказов, передает Reuters.Власти Франции подтвердили почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом и 5387 смертельных случаев, что стало четвертым самым высоким показателем в мире."Учитывая происходящее, темп производства вырос на 50 гробов в день, — сказал Эммануэль Гаррет, менеджер завода OGF. — Мы повышаем (производство) с 360 до 410".Компания, которой принадлежит завод на востоке Франции, производит около 144 тысяч гробов в год, что делает ее крупнейшим производителем в стране.Завод Jussey производит 80 тысяч дубовых и сосновых гробов для французского рынка. Для этого требуется немало деревьев, но в прилегающей области находится около 60 квадратных километров леса.Город с населением всего 1600 человек расположен между Парижем и востоком Франции, регионами, ставшими эпицентром вспышки, на которые приходится более половины погибших в стране."Понятно, что с точки зрения активности именно спрос сейчас наиболее высок", — сказал Гаррет.На фабрике 120 сотрудников собирают гробы, которые обычно продаются по цене от 700 евро до 5 тысяч евро за штуку.По словам Гаррета, ситуация изменится, поскольку рост спроса заставил завод сосредоточиться на выпуске более простой продукции.Работая на безопасном расстоянии друг от друга и регулярно дезинфицируя рабочее место, все сотрудники компании носят маски. Компания уже заказала местным швейным предприятиям поставку масок из-за хронической нехватки, вызванной глобальной пандемией коронавируса.На крупнейшем в Европе продовольственном рынке Рунгис во Франции местные власти в пятницу переделали зал в морг для размещения 1 тысячи гробов и дополнительные комнаты для семей, которые захотят попрощаться со своими близкими.Натали Вуникоглу, продавщица Bernier, одного из пяти дистрибьюторов гробов в парижском регионе, рассказала, что спрос со стороны похоронных бюро подскочил на 20 процентов за последние две недели."У нас случаются нехватки бюджетных моделей стандартного размера, потому что церемоний больше нет, и поэтому семьи выбирают самые дешевые (гробы)", — сказала она.