Голкипер московского Спартака Александр Максименко признан болельщиками клуба лучшим игроком первого месяца весны. По итогам голосования вратарь набрал 29% голосов и обошел по этому показателю Романа Зобнина (19%) и Зелимхана Бакаева (10%).

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко признан болельщиками клуба лучшим игроком первого месяца весны. По итогам голосования вратарь набрал 29% голосов и обошел по этому показателю Романа Зобнина (19%) и Зелимхана Бакаева (10%).В марте Максименко принял участие в трех играх "красно-белых". Вратарь отстоял без замен в игре против ЦСКА (3:2) в Кубке России, а также в матчах против "Краснодара" (0:1) и "Оренбурга" (3:1) в чемпионатах страны.