Более 53 процентов из заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки в Москве — женщины. Такие данные приводит оперативный штаб. Кроме того, большинство заболевших — люди моложе 45 лет.

Более 53 процентов из заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки в Москве — женщины. Такие данные приводит оперативный штаб.Кроме того, большинство заболевших — люди моложе 45 лет: 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Всего в столице зафиксировано 2 923 случая, прирост за последние сутки составил 448 новых случаев. Также COVID-19 заразились 17 детей. Все заразившиеся, а также контактные лица находятся под наблюдением врачей.В Подмосковье статистика следующая: 211 подтвержденных диагнозов "коронавирус", 17 человек выписаны из больниц после выздоровления. Больше всего заболевших в Одинцовском районе (24 случая).Всего в России на данный момент зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 601. Выздоровел 281 человек, 34 пациента умерли.Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к стране сказал, что продлевает режим нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплаты. Позже Дмитрий Песков пояснил, что у глав регионов есть право самим решать, насколько жестким будет режим самоизоляции.