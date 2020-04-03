Центральный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для малых и средних банков.

Центральный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для малых и средних банков.Ожидается, что этот шаг позволит высвободить ликвидность на сумму около 400 миллиардов юаней ($56,38 миллиарда) для поддержки экономики, пострадавшей от вспышки коронавируса COVID-19.Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов (RRR) для малых и средних банков на 100 базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора. Сокращение пройдет в два этапа: на 50 базисных пунктов с 15 апреля и еще на столько же с 15 мая.Кроме того, процентная ставка по избыточным депозитам финансовых учреждений в центробанке будет снижена с 0,72% до 0,35% с 7 апреля.Этот шаг подтолкнет банки к повышению эффективности использования своего капитала и поможет им лучше обслуживать реальную экономику, особенно малые и средние предприятия, говорится в заявлении Народного банка Китая.В понедельник центробанк неожиданно снизил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО с 2,40% до 2,20%, чтобы поддержать экономику. Регулятор влил в финансовую систему 50 миллиардов юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО.Вторая по величине экономика мира, как ожидается, резко сократится в I квартале, поскольку деловая и потребительская активность серьезного пострадала от вспышки коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.