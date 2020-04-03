Правительство США пытается убедить Россию и Саудовскую Аравию остановить ценовую войну, но у администрации Трампа мало инструментов. Саудовская Аравия уже наняла дополнительные супертанкеры. В ближайшее время ожидается волна дополнительных поставок. В последнюю неделю марта экспорт вырос до 9 миллионов баррелей в день, в начале месяца он составлял 7 миллионов баррелей в день.

Правительство США пытается убедить Россию и Саудовскую Аравию остановить ценовую войну, но у администрации Трампа мало инструментов. Саудовская Аравия уже наняла дополнительные супертанкеры. В ближайшее время ожидается волна дополнительных поставок. В последнюю неделю марта экспорт вырос до 9 миллионов баррелей в день, в начале месяца он составлял 7 миллионов баррелей в день.Saudi Aramco направила большой объем нефти в хранилище в Египте, "ступеньке на пути к европейскому рынку", пишут Хавьер Блас и Брайан Вингфилд из Bloomberg. Aramco планирует производить 12,3 миллиона баррелей в день в апреле.The Wall Street Journal сообщает, что Aramco пытается найти хранилище для дополнительных поставок. Ряд судов отходят от берегов Саудовской Аравии с нефтью, однако у них нет пунктов назначения, потому что у них нет покупателей.Администрация Трампа делает все возможное, чтобы убедить Эр-Рияд и Москву остановить ценовую войну. В понедельник Трамп говорил с Владимиром Путиным. Во время разговора они согласились, что "текущие цены на нефть не в интересах обеих стран".Трамп также общался с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом, после чего Трамп отметил, что три лидера "соберутся вместе"."Я никогда не думал, что скажу следующее: возможно, нам нужно увеличить цены на нефть. Сейчас они слишком низкие", — сказал Трамп в Fox News.Между тем, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy призвали к глобальному урегулированию проблемы с помощью переговоров, которое подразумевает, что регуляторы Техаса введут обязательные сокращения производства.Однако пока мало признаков, что США убедят Саудовскую Аравию или Россию изменить курс.ОПЕК не смогла договориться о проведении экстренного совещания. Это заставляет предположить, что группа не намерена сокращать добычу в ближайшее время.Саудовская Аравия, вероятно, не видит смысла в поддержке стратегии наводнения рынка. Фактически Эр-Рияд может считать дополнительные объемы критически важными для своего бюджета при столь низких ценах. "Саудовской Аравии необходимо добывать 13 миллионов баррелей в день и экспортировать 10–11 миллионов баррелей в день. Вместе с сокращением государственных расходов на 20-30% это приведет к снижению цены безубыточности до $50. Увеличение производственной мощности Saudi Aramco до 13 миллионов баррелей в день — это не угроза, а необходимость. Рынок слишком многого ждет, если думает, что Саудовская Аравия снова начнет агрессивно сокращать добычу, когда все окажутся по другую сторону кризиса на нефтяном рынке во II квартале 2020 года и падения цен", — заявляет Бьярне Шилдроп из SEB.5 апреля Aramco опубликует свои цены на май. Это станет важным показателем намерений Эр-Рияда.Волнения со стороны правительства США, нефтяных регуляторов и ряда сланцевых компаний говорят об отсутствии у них рычагов воздействия. Как выразился Лиам Деннинг в Bloomberg: "Американская мечта об энергетической независимости, недавно взлетевшая, как Икар, к вершинам энергетического господства, бесславно рухнула на дно энергетической непоследовательности".Россия и Саудовская Аравия также могут пострадать. Goldman Sachs говорит, что Россия тоже может столкнуться с закрытием производства. "Россия будет вынуждена закрыть производство, учитывая внутренний характер ее производства и сокращение объемов перерабатывающих заводов на европейском экспортном рынке", — сказал инвестиционный банк.Эр-Рияд также испытывает огромное бюджетное давление из-за низких цен. Правительство Саудовской Аравии ориентируется на объемы, а не на цену, но это не может продолжаться вечно. Возможно, один из рычагов США — это угроза другим частям американо-саудовских отношений. Сенатор Северной Дакоты Кевин Крамер предложил вывести американские войска с Ближнего Востока, чтобы надавить на Эр-Рияд.Учитывая все это, можно говорить о том, что есть слабая надежда на международное соглашение. "Несмотря на то что не удается прийти к такому соглашению, растут признаки политических дискуссий. Такой результат больше нельзя игнорировать", — заключил Goldman.Но при таких масштабах шока спроса попытки договориться "предпринимаются слишком поздно" для рынка нефти, отметил банк.