Первый шахматный турнир элитного уровня, который будет проведен в интернете, организует чемпион мира Магнус Карлсен. Предполагается, что в состязании примут участие первые восемь номеров мирового рейтинга ФИДЕ, в число которых входят российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук.

Первый шахматный турнир элитного уровня, который будет проведен в интернете, организует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Предполагается, что в состязании примут участие первые восемь номеров мирового рейтинга ФИДЕ, в число которых входят российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук.Предположительно, турнир примет старт 18 апреля и все его матчи будут транслироваться на интернет-портале Сhess24. "Это поистине исторический момент для шахмат", – цитирует Карлсена телеканал NRK. Призовой фонд соревнований должен составить 250 тыс. долларов.Полный состав участников турнира пока не оглашен, поскольку каждый из шахматистов должен подтвердить свое участие. Согласно классификации ФИДЕ на 1 апреля первую восьмерку составляют сам Карлсен, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь, россияне Непомнящий и Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и армянин Левон Аронян.При этом играть спортсмены будут по правилам "быстрых" шахмат: каждый матч будет состоять из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника плей-офф, который предполагается провести в режиме "нокаут".