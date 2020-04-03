Первый шахматный турнир элитного уровня, который будет проведен в интернете, организует чемпион мира Магнус Карлсен. Предполагается, что в состязании примут участие первые восемь номеров мирового рейтинга ФИДЕ, в число которых входят российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук.
Первый шахматный турнир элитного уровня, который будет проведен в интернете, организует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Предполагается, что в состязании примут участие первые восемь номеров мирового рейтинга ФИДЕ, в число которых входят российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук.
Предположительно, турнир примет старт 18 апреля и все его матчи будут транслироваться на интернет-портале Сhess24. "Это поистине исторический момент для шахмат", – цитирует Карлсена телеканал NRK. Призовой фонд соревнований должен составить 250 тыс. долларов.
Полный состав участников турнира пока не оглашен, поскольку каждый из шахматистов должен подтвердить свое участие. Согласно классификации ФИДЕ на 1 апреля первую восьмерку составляют сам Карлсен, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь, россияне Непомнящий и Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и армянин Левон Аронян.
При этом играть спортсмены будут по правилам "быстрых" шахмат: каждый матч будет состоять из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника плей-офф, который предполагается провести в режиме "нокаут".