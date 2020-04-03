Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.Согласно его данным, на сегодняшний момент в разных странах мира число инфицированных составляет более миллиона человек, более 210 тысяч выздоровели, более 51 тысячи скончались.Похожие данные приводит и Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты американской и мировой статистики.Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.