Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.
Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.
Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.
Согласно его данным, на сегодняшний момент в разных странах мира число инфицированных составляет более миллиона человек, более 210 тысяч выздоровели, более 51 тысячи скончались.
Похожие данные приводит и Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты американской и мировой статистики.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.