Число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, выросло за неделю и достигло около 10 миллионов за последние две недели, что свидетельствует о разрушительном экономическом воздействии коронавируса в связи с увеличением числа остановок предприятий по всей стране, передает Bloomberg.

Число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, выросло за неделю и достигло около 10 миллионов за последние две недели, что свидетельствует о разрушительном экономическом воздействии коронавируса в связи с увеличением числа остановок предприятий по всей стране, передает Bloomberg.Согласно данным Министерства труда США на неделе, закончившейся 28 марта, было подано 6,65 миллиона заявок на пособие по безработице, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить последствия вспышки.Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен в сторону повышения до 3,31 миллиона заявок."Я никогда не думал, что смогу увидеть такую отметку в своей жизни как экономист", — сказал Томас Костерг из Pictet Wealth Management, который представил самый негативный прогноз в опросе Bloomberg — 6,5 миллиона заявок.Заявки, вероятно, останутся на высоком уровне, так как все больше штатов объявляют о мерах социального дистанцирования и уже не кажется фантастическим уровень безработицы в 20%, что более чем вдвое превышает максимум, который последовал за последней рецессией, сказал Костерг.Еженедельные данные о претензиях, которые, как правило, первыми демонстрируют состояние на рынке труда, показали, в какой степени американские предприятия и работники переживают глобальный кризис в области здравоохранения.Отчет также продемонстрировал, что вспышка коронавируса оказывает более широкое воздействие, затрагивая не только сферу услуг, причем штаты сообщают о воздействии на здравоохранение и социальную помощь, фабрики, розничную торговлю и строительство.9,96 миллиона первичных заявок на пособие, которые были поданы за последние две недели, эквивалентны количеству заявок за первые 6 с половиной месяцев рецессии 2007-2009 годов."Если количество первичных заявок в районе 3-5 миллионов сохранится в течение еще нескольких недель, безработица вырастет до 15% в апреле. Дальнейшее повышение уровня безработицы будет во многом зависеть от того, как долго продлится кризис (и локализация)", — заявили Элиза Вингер и Карл Риккадонна.Ожидается, что пятничный отчет о занятости покажет первое ежемесячное снижение заработной платы с 2010 года. Тем не менее эти цифры покажут только начало ущерба для рынка труда, поскольку период опроса правительства охватывал начало марта, до самых крупных раундов увольнений и закрытия предприятий.