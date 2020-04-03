Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Согласно документу, ограничения продлеваются до 1 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Согласно документу, ограничения продлеваются до 1 мая.В постановлении указано, что граждане, которые входят в группу риска, а также не нарушившие режим самоизоляции, 14 апреля получат выплату.Лиц, которые заразились коронавирусом, а также тех, кто с ними проживает, обязали применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации.Расширяется группа лиц, которые должны обязательно сдать тест на COVID-19. В их числе следующие граждане: контактировавшие с заболевшими; имеющие диагноз "внебольничная пневмония"; граждане старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, которые имеют риск инфицирования на рабочих местах; находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, интернаты и так далее). Тесты можно сдать за счет бюджета Московской области.Функционирующие организации Подмосковья должны определить сотрудников, которые как подлежат переводу на дистанционный режим работы, так и не подлежат, а также тех, для кого установлен режим работы выходного дня с сохранением заработной платы.Также стало известно, что до 1 мая в Подмосковье не будут работать бани, сауны, салоны красоты.С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Московской области.В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Глава государства продлил нерабочие дни до 1 мая.