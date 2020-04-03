В США огромная разница в оценке российской помощи со стороны политиков и простых граждан. Об этом в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым рассказал собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

В США огромная разница в оценке российской помощи со стороны политиков и простых граждан. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Я вчера был в аэропорту Кеннеди, куда прилетел Ан-124 "Руслан" с помощью из России. Первые слова приветствия произнес американский диспетчер, который от имени всех ньюйоркцев, всех американцев поблагодарил российских летчиков."Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы доставили", — сказал американский диспетчер. В составе гуманитарного груза — средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ. Россия передала Соединенным Штатам те предметы, которых не хватает местным врачам.Этой помощи больше всего ждут именно в Нью-Йорке, который является эпицентром коронавируса в США.Возможность поставки российского медоборудования в США в ходе телефонного разговора обсуждали Дональд Трамп и Владимир Путин 30 марта.Американский лидер благодарен России и сказал, что когда американские производители медоборудования наберут обороты, "они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью".Но на следующий день после приземления российского самолета американские СМИ обрушили целый поток негатива на эту информацию. Осуждается любая попытка Белого дома хоть как-то улучшить отношения с Москвой. Пишут о том, что Трамп не в состоянии сделать Америку лидером в борьбе с коронавирусом, а Кремль использует гуманитарную помощь для своего пиара."Что у этих людей в головах, страшно представить. Они говорят о лидере, когда надо объединиться перед общей угрозой", — подчеркнул Валентин Богданов.Каждый день приносит новые страшные данные: только за прошедшие сутки в США скончались более 1000 человек – это абсолютный мировой рекорд. Всего умерли уже более 5000 американцев. И у властей нет пока сил и средств, для того, чтобы переломить ситуацию. "Самой юной жертвой коронавируса стал шестинедельный младенец, который умер в штате Коннектикут, куда был доставлен на прошлой неделе".Разгрузка доставившего из РФ груз медоборудования для США самолета идет без формальностей, проблем и задержек. Она началась менее чем через час после посадки. На летном поле самолет встречали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.Антонов выразил уверенность, что в случае необходимости Вашингтон отплатит Москве услугой за услугу. "С радостью примем помощь. Без всякой политизации", — подчеркнул он.В какие больницы в первую очередь отправится российская помощь, решают местные власти.