Учёные из Великобритании и Германии изучили воспроизводство вируса в тканях лёгких, верхних дыхательных путей и кишечника больных с умеренными симптомами COVID-19. Оказалось, что патоген активно размножается не только в лёгких пациентов, а потому такие больные могут быть особенно заразны.

Учёные из Великобритании и Германии изучили репликацию РНК (воспроизводство) вируса в тканях лёгких, а также верхних дыхательных путей и кишечника больных. Оказалось, что патоген активно размножается не только в лёгких пациентов, а потому такие больные могут быть особенно заразны.COVID-19 может проявляться как умеренное заболевание верхних дыхательных путей. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие течение болезни девяти пациентов, которым был поставлен соответствующий диагноз.Как отмечают исследователи в своей статье, статистика по Китаю показала, что в 13,8% случаев заболевание протекает в тяжёлой форме и ещё у 6,1% пациентов требует принятия критических мер. В таких случаях патоген активно заражает клетки лёгких.Однако во многих случаях COVID-19 протекает как умеренное заболевание верхних дыхательных путей. Исследование показало, что в этом случае вирус SARS-CoV-2 активно размножается в тканях глотки. В первую неделю проявления симптомов ткани глотки не по своей воле производят особенно много патогена. Это означает, что такие больные могут быть особенно заразны в этот период.Кроме того, научная работа показала, что вирус присутствовал в слизи глотки даже после исчезновения симптомов. Получается, что таким пациентам стоит оставаться дома даже после выписки из больницы.Ещё один любопытный вывод учёных: вирусные частицы, выделенные из лёгких и глотки одного из пациентов, имели несколько отличающиеся генетические последовательности. То есть они фактически развивались независимо друг от друга.Также исследователи рассказали, что в случае их небольшой выборки вирус не был выделен из образцов крови и мочи."Вирусная нагрузка очень высока в глотке сразу после появления [первых] симптомов. Это объясняет, почему болезнь настолько заразна: вирус может передаваться посредством капель, покидающих верхние дыхательные пути, даже тогда, когда человек ещё не знает об инфекции, - комментирует работу профессор Розалинд Смит (Rosalind Smyth) из Университетского колледжа Лондона, не принимавшая участия в данном исследовании. - Активная репликация в верхних дыхательных путях может также объяснить, почему многие больные жалуются на потеря вкусовых ощущения и обоняния, даже если у них практически отсутствуют другие симптомы заболевания".Отметим, что статья учёных принята к публикации в журнале Nature. Однако сторонним экспертам только ещё предстоит проверить правильность выводов, приведённых в статье, то есть провести рецензирование предоставленных данных (стандартная практика для всех научных работ, публикуемых в рецензируемых научных журналах).