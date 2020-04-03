На Ямале зафиксировано 12 подтвержденных случаев коронавируса. Новые заболевшие контактировали с людьми, у которых этот диагноз подтвердился накануне. Все новые случаи обнаружены у жителей поселка Пангоды. За инфицированными уже несколько дней наблюдают медики, сообщает ГТРК Ямал.

На Ямале зафиксировано 12 подтвержденных случаев коронавируса. Новые заболевшие контактировали с людьми, у которых этот диагноз подтвердился накануне. Все новые случаи обнаружены у жителей поселка Пангоды. За инфицированными уже несколько дней наблюдают медики, сообщает ГТРК "Ямал"."Четверых из 10 заболевших госпитализированы ранее. Остальные в настоящий момент в госпитализации не нуждаются. Люди на домашней изоляции под строгим контролем врачей Надымской ЦРБ", — говорит глава Департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.Напомним, в Пагодах сейчас введен жесткий карантин. Врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят в поселке противоэпидемиологические мероприятия. Строгие ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации."В поселке работает штаб по Надымскому району, он решает вопросы связанные с карантином. В рамках запретных мер сейчас ограничен выезд и въезд в поселок. Предприятия по жизнеобеспечению населения продолжают работать. Хотелось бы, чтобы люди это понимали и оставались дома", — говорит глава Пангоды Игорь Ярош.Выезжать и въезжать в поселок могут автомобили экстренных служб, транзитный транспорт, а также транспорт со специальными пропусками. На территории Пангоды установлены круглосуточно пропускные пункты УМВД России.В общей сложности из-за контактов с больными в больнице сейчас находятся 27 северян. 1378 человек соблюдают домашний карантин.