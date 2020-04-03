Курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. в начале торгов на Московской бирже, однако позднее рубль перешел к снижению.

Курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. в начале торгов на Московской бирже, однако позднее рубль перешел к снижению.Курс доллара расчетами "завтра" к 10:19 мск вырос на 30 коп. до 77,55 руб. Курс евро при этом снизился на 4 коп. и составил 83,82 руб., свидетельствуют данные торгов.Ранее в ходе торгов курс американской валюты опускался до 76,97 руб., достигая минимума с 25 марта.Цены на нефть снизились в пятницу после резкого роста накануне. Сомнения по поводу сделки между Саудовской Аравией и Россией оказывают давление на котировки.Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,4% и составила $29,83 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 2,5% до $24,7 за баррель.