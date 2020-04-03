Вбегает муж домой и говорит жене:
- У нас через полчаса будут гости. Я начальника своего пригласил.
Жена:
- Ты что, с ума сошел? У нас же дома нечем угощать.
- Ну сообрази что-нибудь. Обязательно его надо принять, завтра будут решать, кому оклад прибавят.
- Ну у нас же нет ничего. Только суп для тебя да банка горошка.
- Так, слушай меня. Когда он придет, я скажу, что ты готовишь отбивные с горошком. Я его пока здесь домашней наливкой угощу. А потом ты на кухне разбей тарелку, запричитай, я тебя спрошу, в чем дело, ты крикнешь, мол, уронила отбивные в помойку. Подашь горошек, делать нечего.
Короче, договорились, приходит начальник. Муж его в комнате угощает наливкой, потом кричит жене:
- Ну как там наши отбивные с горошком?
На кухне падают тарелки,
еще анекдот!