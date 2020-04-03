Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра здравоохранения Александру Дронову. Она сменила на этом посту Дмитрия Костенникова, который являлся заместителем главы Минздрава с 2013 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра здравоохранения Александру Дронову.Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Дронова сменила на этом посту Дмитрия Костенникова, который являлся заместителем главы Минздрава с 2013 года и распоряжением премьера был освобожден от должности 1 апреля 2020 года.